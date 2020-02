Voici l'endroit parfait pour déclarer votre flamme! - Comment dire à votre tendre moitié que... Les réponses à vos questions se trouvent dans un livre écrit par Kate Milie. "Bruxelles Love", c’est un guide parfait à l'approche de la Saint-Valentin, pour se donner rendez-vous dans des endroits insolites de la capitale. De l’Espérance aux jardins de la Maison Van Buuren, aux musées du Réverbère et de l’Érotisme, ce livre propose 60 lieux romantiques, glamour, décalés). Cette fois-ci, il y a un petit "plus": ce sont les illustrations de Quentin Heroguer. Quentin a été à Saint-Luc à Bruxelles. Ses dessins à l'aquarelle sont inspirés des lieux qu'il a re-visité pour l'occasion. Vous trouvez ainsi de beaux coeurs rouges dans les haies des jardins de la Maison van Buuren. En arrière-plan, on peut apercevoir un couple qui se balade bras dessus bras dessous. L'image est belle et poétique. Autre coup de coeur de Bruxelles Matin en ce jour de Saint-Valentin, c'est la tombe Evrard illustrée par Quentin. Sur cette illustration, on peut y voir la gardienne du lieu: une pleureuse dont la main est énigmatiquement tendue vers le ciel et semble implorer un signe magique. En effet, un coeur de lumière est dessiné sur le haut de la tombe. Pour la petite histoire, Kate Milie nous apprend dans ce guide que lorsque le soleil pénètre par l'ouverture de la toiture à chaque solstice d'été, un merveilleux coeur lumineux se forme lentement et illumine le temple. Les couples qui cherchent donc cette petite pépite inattendue pour déclarer leur flamme ou faire leur demande en mariage trouveront un paquet de lieux romantiques magnifiquement illustrés par Quentin Heroguer, jeune illustrateur et auteur de BD de 25 ans. Si l'art de Quentin vous titille: suivez-le sur son compte Instagram https://www.instagram.com/quentinheroguer/ INFOS PRATIQUES: Bruxelles Love | Kate Milie | 180° éditions | 2e édition | 120 pages dont 18 illustrations en quadrichromie de Quentin Heroguer | 2020 | ISBN : 978-2-9310008-08-9 Prix: 12 euros