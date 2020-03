Visionnez des documentaires gratuitement!

Que faire pendant le confinement? Sortir? Voir les copains? Aller au resto? Se retrouver en festival? Non, non, non et encore non! Restez chez vous avec un paquet de documentaires à voir gratos...

La 12ème édition du Festival International du Film Documentaire Millenium qui devait débuter ce 27 mars pour se terminer le 4 avril, avait été contraint d'annuler suite à la situation liée à la propagation du COVID-19. Jusque là, rien de surprenant!

Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Millenium propose des films coups de coeur à voir sur son site depuis ce vendredi. Chacun des documentaires présentés a un lien avec le fait de vivre dans des conditions exceptionnelles.

Ainsi, jusqu'au 4 avril, sur le site http://www.festivalmillenium.org/fr , plongez dans l'univers de cette famille qui quitte son confort pour vivre dans le désert du Yukon. Une nature brute à découvrir, une vie hors du commun dans une petite cabane sans accès à la route, l'électricité, (l'eau courante), Internet, la télé ou le téléphone. Ca, c'est le documentaire de Suzanne Crocker "All The Time In The World".

A côté de cela, Millenium, c'est aussi Richard Brouillette, David Leloup ou encore John Webster, une sélection de films "Coups de Coeur" des éditions précédentes, qu'il sera possible de visionner confortablement installé de chez soi à partir du site http://www.festivalmillenium.org/fr.



Les nouvelles dates du festival sont à présent connues : il se déroulera du 23 septembre au 1er octobre 2020.

INFOS PRATIQUES:

http://www.festivalmillenium.org/