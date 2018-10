Vers le zéro déchet à Schaerbeek!

N’oubliez pas qu’on change d’heure ce weekend! En gros on gagne une heure!!!

Une heure pour faire quoi? Ce que vous voulez et peut-être même traîner sur le web dimanche matin… L’occasion de surfer sur le site www.schaerbeek.be/carte-zero-waste .

Oui parce que le zéro déchet, c’est tendance, que de plus en plus de Bruxellois ont voté pour les verts, et que la réduction des déchets ménagers, séduit de plus en plus de personnes, la commune de Schaerbeek a donc lancé un projet original.

L’idée, c’est de vous guider vers les endroits “zéro déchet” dans la commune grâce à une carte (qu’on trouve en ligne sur www.schaerbeek.be/carte-zero-waste ).

Une carte qui indique les différents endroits sur Schaerbeek où l’on vend en vrac, peut faire un compost de quartier (comme l’espace Kessels), réparer ses chaussures ou son vélo, trouver des vêtements de seconde main, recycler son huile alimentaire via les Oliobox de la chaussée d’Helmet ou du square Plasky. C’est le service éco-conseil qui est à l’origine de cette carte, et qui souhaite développer des projets autour de cette thématique (ateliers, boîtes à dons, etc.). Pour voir la carte : www.schaerbeek.be/carte-zero-waste ou dans le nouveau journal communal "Schaerbeek info " (aussi disponible en ligne).