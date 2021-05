Valérie Cornelis partage ses “Petites Étincelles" sous forme de podcast - “Petites... Vous en avez assez d’écouter toujours les mêmes playlists en boucle ? Votre trajet en train vous semble long et assommant ? Et si vous essayiez le monde des podcasts ? Certains diront que c’est ringard. Oui mais il y a un mais… Depuis quelque temps, on assiste à un grand revival des podcasts. En plus, quand c’est gratuit et inspirant, pourquoi s’en priver ? Des histoires racontées par une Bruxelloise Avez-vous déjà entendu parler de “Petites Étincelles", le podcast de Valérie Cornelis, une Bruxelloise qui aime aller à la rencontre des gens de par ses différents métiers de chorégraphe, professeure et attachée de presse ? “Petites Étincelles" est un podcast qui met en lumière des chemins de vie très différents. Résilience, difficultés, petits bonheurs. L’idée est de découvrir des personnalités inspirantes comme Karen Northshield (rescapée des attentats de Bruxelles) ou encore la Bruxelloise Sara Rezki, la fondatrice de FightXLife qui a survécu à quelques cancers. Des personnalités qui ont parfois un vécu difficile mais qui se sont toujours battues ! Rassurez-vous, rien de larmoyant. Juste des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont des parcours de vie tantôt hors du commun, tantôt surprenant. Le point commun entre ces histoires est la positivité. Chacun, chacune, à sa façon arrivera à re-tomber sur ses pattes, à se re-construire et à transmettre une énergie positive qui rend ces personnes fortes et belles. Petites étincelles, c’est le podcast d’une Bruxelloise qui cherche le positif dans le parcours de personnes extraordinaires. Ecouter ces podcasts, c’est non seulement une manière de s’ouvrir au monde mais aussi une façon d’ouvrir les yeux sur notre situation et faire le point avec nous-mêmes. C’est se rendre compte que chaque parcours est inédit et que - peu importe les difficultés rencontrées - si nous trouvons cette “petite étincelle” qui crépite au fond de nous, il est toujours possible d’aller de l’avant et de “construire” quelque chose de beau. Envie d’en savoir plus ? Qui se cache derrière la “voix” des “Petites Étincelles" ? A qui s’adresse cette série de podcasts made in Brussels ? Quels Bruxellois sont à l’honneur dans ces moments intimistes concoctés par Valérie Cornelis ? Nous vous invitons à le découvrir dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Valérie Cornelis, la voix du podcast “Petites étincelles”, répond aux questions de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Petites Étincelles, le podcast de Valérie Cornelis, disponible sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. https://www.facebook.com/Ptitesetincelles