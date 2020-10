Va faire tout noir au Rouge Cloître à Auderghem 

Et si le temps d’un soir, on éteignait les lumières et on levait les yeux vers le ciel ?

A Auderghem, La Besace, Auderghem et plusieurs clubs d’astronomie vous proposent ce samedi La Nuit de l’Obscurité. Objectif: découvrir la nuit 100% nuit sans éclairages artificiels, en conjuguant activités ludiques et scientifiques.

Et ça se passe comment ?

Balades contées, observations astronomiques, stands d’information générale, lancement de fusées à eau, conférences, bricolages, … petits et grands, amateurs et initiés sont tous les bienvenus !

A quoi ça sert ?

Cette soirée a pour but de sensibiliser aux problématiques de la pollution lumineuse, du gaspillage énergétique et de son impact sur la biodiversité.

Au programme :

- Observations du ciel et des étoiles

- Balades contées (18:30 – 19:15 – 20:15 – 21:15 – 22:00)

- Conférences données par l’ULB

- Jeu concours " Noctule "

- Stands d’informations sur l’astronomie

- Bricolages pour les enfants

- Expositions didactiques sur la pollution lumineuse

- Fusées à eau

- Projection d’images du ciel

- Fresque géante

Trop sympa comme programme, non ? En plus, c’est gratuit ! Y a plus qu’à espérer que les conditions météorologiques soient favorables à l’organisation de cette “Nuit de L’Obscurité”.

INFOS PRATIQUES :

Samedi de 18:00 à 23:30

Le 10 octobre

Inscriptions souhaitées sur www.besace.be/nuit-de-l-obscurite

Lieu :

Domaine du Rouge-Cloître Auderghem

Rue du Rouge-Cloître 4

1160 Auderghem

Téléphone :

025005070