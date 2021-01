Une webradio s'installe au Kanal ! - Bienvenue sur Studio K ! - 15/01/2021 Depuis hier, entre les caisses et les cartons de démontage de la première partie de It Never Ends et le montage de la seconde, les espaces du rez-de-chaussée du Showroom accueillent un studio de radio temporaire et expérimental au KANAL - Centre Pompidou. Studio K, c’est le nom de cette webradio temporaire. Ce nouveau projet expérimental diffuse des programmes en ligne du jeudi au dimanche de 16h à 19h via le site kanal.brussels et podcastable ensuite. Les programmes sont réalisés en collaboration avec le CIVA, Florent Delval, Magali Halter, Samah Hijawi et Xeno–. Durant quatre semaines d’entretiens, de débats, de rencontres, de tables rondes, d’échanges, de performances, de documentaires, de créations sonores, d'archives inédites et de cartes blanches, KANAL - Centre Pompidou propose de faire la place à une myriade d'invité(e)s de tous horizons et leur propose de prendre la parole - et l'antenne - pour partager leurs urgences, questions, désirs et visions. Pour créer une radio ? La pandémie laisse des traces indélébiles dans le milieu artistique. La radio semblait être la meilleure façon de créer un lieu d’hospitalité. Afin d’accueillir les artistes, les citoyens et l’art en général, Studio K ouvre la porte aux discussions, à la réflexion et à l’entraide. Des questions telles que: “Quel sera l’avenir des musées dans notre société?” seront abordées. C’est ainsi que les " conversations " se feront avec différents acteurs et actrices culturels, artistiques, institutionnels, politiques et de la société civile sur les questions qui se posent de manière encore plus cruciale depuis l’apparition du virus: de l’écologie au rôle des institutions culturelles, de la décolonisation à la question de la construction des savoirs, de la gentrification au travail artistique. En janvier, KANAL - Centre Pompidou est fermée. Bienvenue sur Studio K! Pour en savoir plus, notre journaliste Pierre-Yves Meugens s'est rendu sur place. Son reportage est disponible en quelques clics sur cette page. INFORMATIONS PRATIQUES: Studio K A Radio Room by KANAL – Centre Pompidou sur kanal.brussels