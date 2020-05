Une vente aux enchères pour aider les sans-abris...

Vous ne le savez peut-être pas mais Joëlle Scoriels, Kody, le collectif CNN, le chef Mathieu Jacri et un tas d’autres artistes ont quelque chose en commun…

Ils ont chacun customisé un bonhomme en bois au profit des Infirmiers de Rue qui lutte contre le sans-abrisme depuis 2005. Vous pouvez acheter ces bonshommes pour la bonne cause via une vente aux enchères qui est organisée aujourd’hui à midi.

La genèse du projet...

C’est l’histoire d’un restaurateur bruxellois, Cédric Gérard, concepteur et créateur de lieux, qui décide, avant la crise sanitaire, d’acheter un lot de 1000 petits bonshommes en bois dans l’idée d’en faire un support publicitaire originale pour son établissement, Bobbi Bao.

Seulement, voilà. L’épidémie de covid 19 touche la Belgique, et on connaît la suite… Le voilà avec ses milles petits bonshommes perdus dans une caisse. Une rencontre avec un ami qui travaille pour l’asbl " Infirmiers de Rue " et naît l'idée d'aider ces équipes qui bossent au quotidien auprès des plus démunis.

1000 petits bonshommes + des infirmiers de rue ayant besoin de moyens supplémentaires = une vente aux enchères de ces 1000 petits bonshommes, préalablement décorés, retravaillés et colorés, par des artistes souhaitant soutenir le projet.

Qui sont les Infirmiers de Rue ?

IDR est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles est possible. Depuis 2005, elle y contribue en sortant de la rue les personnes sans-abri les plus vulnérables en terme de santé, et en mobilisant les associations et le public pour trouver des solutions durables à la problématique du sans-abrisme.

L’approche par l’hygiène, la valorisation de talents des personnes sans-abri, l’implication intensive du réseau d'associations sociales & médicales et la création de logements, sont les leviers qu’utilise IDR pour parvenir à la réinsertion durable en logement. http://www.infirmiersderue.org/fr/

Quid de la vente aux enchères?

Une vente aux enchères a lieu ce lundi à midi. Les petits bonhommes vendus aux enchères ne seront pas tout de suite envoyés à leurs acquéreurs, ils seront exposés de décembre à fin janvier dans les Halles St Géry lors d'une grande fête au cours de laquelle ils seront distribués à leurs propriétaires et généreux donateurs.

C’est une idée du restaurateur bruxellois, Cédric Gérard a qui l’on a demandé comment se passe cette récolte de fonds pour aider ceux dans le besoin en cette période de crise sanitaire à Bruxelles. L'interview se trouve en podcast ci-dessous.

INFOS PRATIQUES:

https://www.facebook.com/1000petitsbonshommes/

Suivre les enchères sur : https://www.encheres.bobbibao.be/shop