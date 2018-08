Une toile sous les étoiles à Wolubilis!

Pour profiter des derniers jours de vacances avant la rentrée et avoir comme un semblant de soirée d’été, je vous ai dégoté “Une toile sous les étoiles”!

Explications: on sort le projecteur et la toile de cinéma, on se donne rendez-vous à 21h au Wolubilis et surtout, on choisit un bon film qui plait aux petits et aux grands (genre le truc à faire en famille avant la reprise de l’école).

Pitch: Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

INFOS PRATIQUES:

@Wolubilis: Place du Temps Libre, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Prix: GRATUIT

02 761 60 30

http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=16&pid=978