Une sorcière rebelle en trottinette est l’héroïne d’une nouvelle série de livres illustrés pour les 6-9 ans

On ne peut pas passer à côté: Bruxelles se pare de couleurs orange et noir à l’approche d’Halloween. Bienvenue en plein cœur d’une période frissonnante qui en inspire plus d’un...

Fascinée par la figure de la sorcière, Fabienne Blanchut s’amuse à inventer tout et n’importe quoi. C’est ainsi que sont nés les “limités” ou encore “l’Autre Monde”. Mais chuuuut… On ne va quand-même pas vous gâcher le plaisir de lire ces chouettes ouvrages et de découvrir de quoi il s’agit.

Deux tomes et un carton plein

Après la parution de 2 numéros intitulés “Le Bal des Sorciers” et “Une rentrée mouvementée”, le succès est définitivement au rendez-vous: les enfants ont adopté Péri et sa longue chevelure blanche (qui foncera avec l’âge), son copain Squelette et son chat Matou-Salem.

Outre les 6-9 ans, les parents apprécient aussi cette sorcière d’un nouveau genre. En effet, il y a toujours une double lecture dans ces aventures fascinantes et absolument fantasmagoriques issues de l’imagination débordante de Fabienne Blanchut, habituée des livres jeunesse (vous avez peut-être lu “Les enquêtes de Walter”, “Zoé, princesse parfaite” ou “Portraits de chiens”). C’est une lecture à 2 niveaux qui permet à cette auteure jeunesse de transmettre des idées, des valeurs, de tirer ses lecteurs à la fois vers le haut tout en les plongeant dans un univers onirique et réconfortant.

J’aime que Péri soit l’incarnation des petites filles de 10 ans qui auront dans pas longtemps le monde entre leurs mains.

Fascinée par la figure de la sorcière, Fabienne Blanchut aime mettre en valeur ces femmes fortes, féministes, avant-gardistes, qui dérangent aussi parfois. Péri est l’héritière de toutes ces femmes qui ont marqué l’histoire : à la fois guerrière, guérisseuse, un peu impertinente et rebelle.

L’auteure s’amuse aussi à inventer tout un monde qui gravite autour de ces personnages. C’est ainsi que sont nés les “limités” ou encore “l’Autre Monde”. Mais chuuuut… On ne va quand-même pas vous gâcher le plaisir de lire ces chouettes ouvrages et de découvrir de quoi il s’agit.

Un univers cool et coloré

La mise en images des textes de Fabienne Blanchut a été assurée par la fabuleuse Ariane Delrieu. Des illustrations tendances qui prennent vie au rythme des chapitres de ces histoires de “magique Péri”. Leurs univers respectifs “matchent” et sont complémentaires. Ariane a sublimé le texte de Fabienne. Cela donne des livres agréables à lire, à regarder, à décoder. Au-delà des mots, il y a le dessin, les détails, les couleurs, la lumière.

Un beau cadeau à faire à vos enfants, nièces, filleuls, frères et sœurs, à tout ceux que vous aimez. Bref, nous on adore Péri et on lui souhaite bon vent !

INFOS PRATIQUES:

Les aventures de Magique Péri

par Fabienne Blanchut et Ariane Delrieu

paru chez Albin Michel Jeunesse

Facebook: Fabienne Blanchut Auteure

Web: https://fabienne-blanchut.com