Une soirée d'humour en anglais!

Do you speak English?

Ce soir à 20h au Théâtre Marni, vous avez rendez-vous avec la crème de la crème du Comedy Club. Jusque là, vous me dites: cool ! Mais pourquoi revoir nos cours d’anglais?

Et bien because votre soirée is going to happen en English, s’il-vous-plaît!

Depuis 2012, l’English Comedy Club est considéré comme l’un des clubs number one en Europe pour se taper des barres en matières d’humour so British!

Durant ces soirées consacrées à l’humour anglais, vous découvrez des comédiens qui ont été sollicité par de grands shows comme le Live At The Apollo or the Russell Howard’s Good News. La plupart de ces artistes anglophones se produisent en festival aussi.

A Bruxelles, c’est dans une ambiance décontractée avec un public cosmopolite que vous retrouverez ces pros de la comédie.

INFOS PRATIQUES:

Programme détaillé et tickets via www.englishcomedybrussels.com/

Ouverture des portes à 19h.

Lieu: Théâtre Marni

Rue de Vergnies, 25

1050 Ixelles

http://theatremarni.com

Ce mardi de 20:00 à 22:00