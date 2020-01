Une première réussie pour The Voice Kids!

The Voice Kids Belgique fait des étincelles! - Qui de Livia, Etyan, Léa et Noa, Emmanuelle est... Après 8 éditions consacrées aux adultes, The Voice Belgique met les jeunes talents belges à l’honneur. Ils ont entre 8 et 14 ans et tentent chaque mardi soir de faire craquer les coachs Vitaa, Slimane et Matthew. Oui mais qui a marqué cette 1ère édition? Petit débriefing en radio avec une super tatie bruxelloise dans Bruxelles Matin. Françoise Poskin n'avait d'yeux que pour Léa et Noa, les jumelles dont la reprise de Jenifer et Slimane "Les choses simples" a marqué les esprits! Pour la petite anecdote, Léa et Noa sont des sœurs jumelles âgées de 12 ans. Elles forment ensemble le seul duo de cette première saison de The Voice Kids. Complémentaires, elles sont pourtant très différentes. Si Léa est une vraie pile électrique, Noa est plutôt calme et détendues. Les deux sœurs ont déjà un lien avec The Voice puisque leur coach vocal n'est autre qu'Oriane Simon, finaliste de la saison 6 de The Voice Belgique. Ne manquez pas la 2ème émission de ce programme consacré aux enfants bourrés de talents. The Voice Kids vous donne rendez-vous chaque mardi à 20h20 sur La Une. Retrouvez également tous les contenus de The Voice Kids sur Auvio.