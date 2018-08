Une plongée dans la culture urbaine bruxelloise!

Bruxelles Matin vous dégote les bonnes adresses à écumer avant la rentrée avec un guide: la 2e édition de l’ "Urban Culture Guide" !

A l’origine de ce guide, un intérêt grandissant des Bruxellois pour la culture urbaine. L’asbl Urbana en association avec visit.brussels a donc sélectionné une série de lieux originaux pour les aficionados de tatouages, de skateboards ou encore de hip hop!

Sans oublier le street-art bruxellois pour la promotion d’une culture 2.0 ! Oui mais au fond, c'est quoi la culture 2.0? Et bien la réponse se trouve à coup sûr dans l’ "Urban Culture Guide", un recensement des adresses bruxelloises par visit.Brussels et l’asbl Urbana qui plaira aux amateurs de roller et skate parks, mais pas que... on y trouve aussi du street wear (traduisez: des vêtements)ou encore des oeuvres de street art!

Pour en savoir plus, retrouver un extrait de l'interview de Philippe Opdebeeck, spécialiste pop culture chez Visit Brussels en bas de l'article!

INFOS PRATIQUES:

Ce guide est disponible en trois langues au prix de 2.5€ dans les bureaux d’accueil de visit.brussels. www.visit.brussels/Urban