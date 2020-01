Une oeuvre d'art à domicile!

Une oeuvre d'art chez vous pour le weekend? - C'est déjà la 5ème édition du "Musée comme chez... Pour cette cinquième édition, le Musée d'Ixelles lance un appel au voisins. Vous habitez le quartier Van Aa à Ixelles et êtes tenté(e) par l’expérience Musée Comme Chez Soi ? Ça tombe bien, l'équipe du Musée d'Ixelles a très envie de rencontrer encore plus de voisins! On vous rappelle le principe: pendant un week-end, vous adoptez une œuvre du musée : le samedi, vous faites connaissance entre voisins et le dimanche, vous accueillez le public et lui présentez l’œuvre à votre façon. Envie d'en savoir plus? Bruxelles Matin a passé un coup de fil à Claire Leblanc, Conservatrice du Musée d'Ixelles. Le replay est dispo juste ici! INFOS PRATIQUES: Quand ? Les 20-21.06.2020 Chez qui ? Dix voisins habitant : Rue de la Cité 2 – 44, 5 – 33 Rue du Collège 48 – 132, 15 – 81 Rue Sans Souci 80 – 130, 71 – 137 Rue Van Aa 38 – 114, 29 – 105 Rue Jean Van Volsem 44-78 Place Henri Conscience 5 Intéressé(e)? musee@ixelles.brussels http://www.museedixelles.irisnet.be/