Une nouvelle série culturelle pour démarrer l’année 2021 ! - Pourquoi le quartier "Notre Dame... Et pourquoi le Bois de la Cambre s'appelle-t-il Bois de la Cambre? Quelle est l’origine de ces noms? Quels éléments remarquables du patrimoine peut-on y trouver ? Si vous pensez connaître les réponses à ces questions, détrompez-vous ! Il y a peut-être d’autres histoires dont vous ignorez encore l’existence. Des réponses et une kyrielle d'anecdotes sur notre capitale et son vécu, c’est ce que nous allons découvrir tout au long de la semaine en direct à 7h20 avec la rédaction bruxelloise sur Vivacité. Une série historique en bonne compagnie Pour mettre en place cette série consacrée à l’histoire des noms de lieux, l’équipe de Bruxelles Matin a collaboré avec l'ancien journaliste de la RTBF Jean-Jacques Jespers. Jean-Jacques, c’est un passionné d’histoire, de linguistique mais aussi de géographie. Pendant 33 ans, il a été journaliste à la radiotélévision publique. Il enseigne le journalisme et la déontologie de l'information à l'Université de Bruxelles depuis 1980. Après s’être plongé dans les archives de notre ville, ce passionné d’histoire consacre un livre à ce sujet: « Dictionnaire des noms de lieux, Bruxelles et Brabant wallon », un ouvrage monumental qui répond à toutes les questions que vous vous posez sur le sujet. Ce volume fait suite au “Nouveau dictionnaire des noms de lieux en Wallonie et à Bruxelles”, paru en 2011. Cette fois-ci, le thème a été amélioré, corrigé et enrichi. Il s’agit tout de même du fruit d’un travail de plus de 30 ans. Un petit tour dans l’histoire de Bruxelles Toute cette semaine, la rédaction bruxelloise se baladera en ville aux côtés de Jean-Jacques Jespers pour découvrir l’origine des noms de quartiers et places. Ce rendez-vous aura lieu chaque jour à 7H20 dans Bruxelles Matin sur Vivacité et a pour objectif de vous ouvrir les portes de notre histoire politique, religieuse et culturelle de notre belle Bruxelles. Première halte ce lundi de rentrée entre la place Madou et la rue Royale : nous sommes dans le quartier Notre Dame aux Neiges. N’y cherchez pas l’ombre d’un remonte-pente. L’histoire revient sur le rêve d’un pape… oui mais lequel? Marc Oschinsky a tenté d’en savoir plus aux côtés de Jean-Jacques Jespers. Le #REPLAY de cette séquence est à votre disposition ci-dessous en quelques clics. INFOS PRATIQUES: Dictionnaire des noms de lieux Bruxelles et la province du Brabant wallon Jean-Jacques Jespers Un ouvrage paru aux éditions Racine. Prix: 24, 95 euros Web ? https://www.racine.be/fr/jean-jacques-jespers