Une nouvelle ferme d'animation à Bruxelles - Et si vous donniez un petit coup de pouce à La Ferme... Lumière sur une belle initiative qui propose différents types de projets d’ordre écologique, spirituel et social à Woluwe-Saint-Pierre: potager et poulailler collectif, atelier de boulangerie pour personnes handicapées, accueil de famille de migrant... Tout cela a lieu sous l’impulsion de l’ASBL La Ferme d'Anjou qui a pris racine sur le site de l’ASBL des Fraternités du Bon Pasteur à Woluwe-Saint-Pierre. Cette nouvelle ferme d’animation à Bruxelles a été créée en septembre 2020 par un petit groupe de citoyens engagés qui réfléchissent à une manière concrète d'agir face aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. Leur objectif est de créer du lien entre Bruxellois et de les connecter avec la nature. Des stages pour enfants sont déjà proposés dès cet été. Des journées scolaires, des anniversaires ou encore des formations pour un public de jeunes adultes seront à l’agenda dès le mois de septembre. Les inscriptions sont ouvertes sur www.lafermedanjou.be Un coup de pouce financier ? Et si vous donniez un petit coup de pouce à La Ferme d’Anjou ? Pour soutenir un tel projet, il faut de l’argent (et oui, c’est le nerf de la guerre, diront certains). Alors, un crowdfunding a été lancé. L’argent récolté permettra entre autres d’aménager un local pour accueillir tous les groupes dans les meilleures conditions. Également construire “Le bercail des enfants", un espace préau d’animation et une confortable bergerie pour les deux brebis zwartbles. Acquérir du matériel pédagogique et des outils de jardinage adaptés aux enfants, ainsi que des équipements pour les ateliers cuisines. Enfin, rendre le projet le plus accessible possible à tous types de publics. Participer à ce crowdfunding, c'est soutenir une initiative concrète de sensibilisation aux questions environnementales et un projet de société, créateur de cohésion sociale, autant d'enjeux qui semblent cruciaux au regard de l'actualité de ces dernières années! Envie d’en savoir plus ? C’est au saut du lit que Julie VanH a discuté de La Ferme D’Anjou avec Séverine Vanhemelen, jeune bio-ingénieur, qui lance le projet avec toute une équipe de Bruxellois plus motivés les uns que les autres. Voici son interview dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: www.lafermedanjou.be/