Une maman bruxelloise débarque avec un étrange instrument sur le plateau de The Voice - Un... Cela ressemble à un dos de tortue sauf que ce n’était pas une tortue ! Avez-vous déjà entendu parler d’un instrument de musique qui s’appelle le zagdrum ? C’est un instrument de musique mélodique et rythmique proche du xylophone. Il s’agit d’un instrument de la famille des “tongue drums” dont s’est servie une des candidates de The Voice hier. Cette candidate, c’est Astrid Cuylits, elle est Uccloise. Dans la vie, cette future maman est prof de yoga et chante des mantras. Après avoir passé 8 ans à Shanghai avec son mari, elle est revenue en Belgique et a voulu participer à l’expérience The Voice. Pour elle, il y a un lien bénéfique entre la musique et les vibrations que cela procure au corps. Piégée par Maureen Louys il y a quelques semaines lorsqu’elle donnait un cours de yoga, Astrid a découvert qu’elle était sélectionnée pour cette 9ème saison. Ce matin, Astrid nous a confié qu’elle n’en était pas à son coup d’essai en matière de télé-crochet made in RTBF. “J’ai participé à Pour la Gloire quand j’avais 13 ans.” Hier, la candidate s’est fait remarquée lors de la 4ème édition des blinds de cette 9ème saison. Pour se défendre, elle a choisi le titre “Perfect” d’Ed Sheeran. Armée de son zagdrum, elle a réussi à séduire le public et les coachs. “J’avais chanté au balcon pour mes voisins pendant le confinement.” Serait-ce cet entraînement qui a aidé notre future maman chanteuse a gagné le coeur des coachs ? Nous, on ne sait pas mais on adore l’énergie positive dégagée par Astrid ! D’ailleurs, après cette prestation magistrale, notre sympathique Bruxelloise a choisi d’intégrer l’équipe de BJ Scott. Envie d’en savoir plus ? Comment a-t-elle vécu l’expérience ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/emission/the-voice