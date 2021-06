Une maison de poupée par Ladislas Chollat - Et si l’on revenait sur un thème qui fait toujours... Et si l’on revenait sur un thème qui fait toujours débat dans la société actuelle ? Oui, les femmes gagnent toujours moins que les hommes malgré de belles avancées comme le droit de vote ou le simple droit d’avoir un compte en banque (et oui, nous avons dû nous battre et il est bon de le rappeler de temps en temps). Vous l’avez compris: nous parlons de l'émancipation des femmes. L’émancipation du sexe “faible”, c’est aussi le sujet d’un texte de Henrik Ibsen. Une maison de poupée Ce texte est revu et corrigé par le metteur en scène Ladislas Chollat. Il a dirigé certains des plus grands comédiens français : Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire, François Berléand, Muriel Robin, Didier Bourdon ou encore Bruno Solo pour ne citer qu'eux. Actuellement à Bruxelles pour monter “Une Maison de Poupée” au Théâtre Royal du Parc, il nous propose sa version de Nora, l’héroïne, une femme objet qui s’émancipe. Nora, c’est une jeune épouse parfaite aux yeux de son mari. Par amour, elle va emprunter de l’argent en cachette pour sauver son Homme. Cela dit, c’était interdit à l’époque. La personne qui lui a prêté de l’argent va la faire chanter. Nora n’en parle pas à son mari car elle a très peur de la réaction de son mari. C'est une sorte de thriller dont on a hâte de connaître la suite. C’est à voir tout ce mois-ci chez nous à Bruxelles. “En Belgique, j’ai l’impression de diriger un hors-bord.” C’est ainsi que Ladislas Chollat décrit son expérience à Bruxelles. Chez nous, il prend beaucoup de plaisir à diriger cette équipe menée par la comédienne Anouchka Vingtier qui interprète le rôle de Nora dans “Une Maison de Poupée”. Envie d’en savoir plus ? Pourquoi les rapports de domination, de manipulation, d’infantilisation ou encore de violence sont-ils encore si contemporains ? Quel est le petit “plus” de cette version “made in Brussels” ? Julie VanH a posé ces questions à Ladislas Chollat, le metteur en scène de Paris qui rend cette pièce encore plus savoureuse grâce à sa touche moderne et musicale. L’interview dans son intégralité est disponible en un seul clic dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Alors ? Qu’attendez-vous pour découvrir cette coproduction du Théâtre Royal du Parc et de la Coop asbl ? INFOS PRATIQUES: Une Maison de Poupée 03.06.2021 > 30.06.2021 à partir de: 14 ans Représentation à 20:15 Les dimanches :15:00 Relâche les lundis www.theatreduparc.be