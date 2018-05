Une journée famille ce dimanche au Palais du Coudenberg!

Oyé oyé! Arbalétriers, hallebardiers, seigneurs et dames de la cour… Ce matin, on fait un bond dans le temps avec une véritable immersion de dans le temps! On fait escale à la Renaissance avec le festival Carolus V!

Le nom Carolus V fait référence à Charles Quint, le souverain le plus puissant du 16e siècle, dont Bruxelles est la résidence principale. Cette ville où il reçoit ses premiers héritages en 1515, est devenue depuis la capitale de 500 millions d’européens … Ca, c’est pour le petit cours d'histoire… à côté de cela, ce dimanche a lieu le Family Day!

Le 3 juin, le Palais du Coudenberg organise le " Family Day " dans le cadre du Carolus V Festival.

Une journée " WAOUW " attend petits et grands au Coudenberg, le palais bruxellois de Charles Quint. Au programme : visites guidées, gastronomie du 16e siècle, danse, jeux et ateliers thématiques. De 10h à 18h, les visiteurs auront l’occasion de revivre à l’époque de la Renaissance, d’endosser l’habit d’un arbalétrier, d’une dame de la Cour ou d’un chevalier ! Une belle occasion de remonter le temps et de s’instruire en famille ou entre amis.

Déroulé de la journée :

Rencontre avec les personnages de l’Ommegang | photo shooting de 10h à 18h : Arbalétriers, hallebardiers, seigneurs et dames de la cour vous accueilleront; cette rencontre d’un autre âge pourra être immortalisée pour l’occasion. Répliques de costumes d’époque et accessoires mis à votre disposition pour vos mises en scènes.

Buffet historique : assiettes composées salées/sucrées.

La cuisine de la Renaissance vous promet bien des délices ! De quoi vous régaler et vous rassasier entre deux activités. Une équipe de cuisiniers chevronnés vous fera goûter ces recettes d’époque lors d’un fastueux buffet.

Tir à l’arbalète : Le Grand Serment Royal et de Saint Georges des Arbalétriers de Bruxelles vous initiera au maniement d’une des armes les plus dangereuses de la Renaissance : l’arbalète.

Existe aussi en version inoffensive pour les plus jeunes.

Atelier de zythologie (ou bièrologie) : Vous connaissez le principe de l’œnologie ? La zythologie relève du même principe…mais avec de la bière. Une occasion de découvrir son histoire, sa composition, les typologies mais également de la déguster comme il convient.

Découverte musicale interactive : le passé enfoui dans les sous-sols de Bruxelles ressuscite et s’anime à travers les mélodies, les sons, les instruments et les danses du temps de Charles Quint !

Visites guidées de l’exposition " Géants!" : Départ de visite toutes les heures en français, toutes les heures 30 en néerlandais.

Coffres à surprise(s) WAOUW : chacun de ces coffres permet de découvrir l’histoire du palais de Charles Quint en relevant un défi.

Et bien d’autres activités en continu de 10h à 18h.

Infos pratiques: