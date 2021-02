Une jeune Bruxelloise se lance un défi pour lutter contre le cancer - Soutenons les victimes du... Ce jeudi 4 février, c’est la journée mondiale contre le cancer. A cette occasion, une jeune Bruxelloise souhaite récolter des dons pour aider les personnes atteintes par cette maladie. Elle s’appelle Sara Rezki et son histoire a bouleversé sa vie. Sara Rezki a vaincu 4 cancers. Dans un premier temps, après sa maladie, elle était perdue et ne trouvait pas d’activité qui lui convenait pour se défouler, pour se reprendre en main physiquement mais aussi mentalement. Après avoir trouvé la boxe, elle a repris confiance en elle. Elle a aussi récupéré un moral d’acier, une vraie guerrière. C’est donc la boxe qui l’a sauvée. “Je vais prendre ma vengeance et aller boxer!” Suite à ces expériences, elle a fondé l’ASBL Fight x Life. Cette association tend à sensibiliser l’importance de la qualité de vie des patients atteints du cancer auprès du monde médical et des autorités publiques. Du neuf en 2021 ! En ce mois de février, Fight x Life a besoin de vous ! Le coronavirus a bloqué toutes les activités et les moyens financiers. Sara a donc décidé de lancer une grande action à l'occasion de la Journée Mondiale contre le Cancer. Elle a décidé d’ouvrir la branche “enfants” dans ses cours de boxe. Elle souhaite offrir des boxes kids et femmes (avec une paire de gants pour aller au combat contre la maladie, cet adversaire rude, et des t-shirts), sans oublier des bons pour des ateliers créatifs et des ateliers sportifs de remise en forme après la chimio. Comment aider ? Il suffit de surfer sur https://www.charidy.com/cmp/fightxlife et de faire un don. Il y a différents types de dons (vous pouvez, par exemple, aider un battant à acheter une perruque ou encore offrir des séances de sports avec un coach à un survivant). Envie d’en savoir plus ? Vous êtes touché par l’histoire et la détermination de Sara Rezki ? Avez-vous envie d’aider cette jeune Bruxelloise à récolter un maximum de dons pour les victimes du cancer ? Alors, écoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Sara Rezki est l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. Et n’oubliez pas… soyez généreux ! INFOS PRATIQUES: Voici le lien du challenge https://www.charidy.com/cmp/fightxlife https://www.fightxlife.com/