Une invitation au voyage avec Exploration du Monde...

Aujourd’hui, on prépare le sac de voyage : on y met une boussole et des bonnes chaussures ! Direction : le Népal avec l’Exploration du Monde.

Vous connaissez le concept : des films projetés, une multitude de regards neufs, qui peuvent s'exprimer avec autant de points de vues différents qu'il existe de témoins et d'observateurs passionnés par la nature, les hommes, les animaux, la vie sauvage et les sociétés.

Le Népal, un pays qui doit se relever d’instabilité politique, de corruption, d’état d’urgence qui ont fait du Népal un pays ruiné. Pour mieux comprendre la situation, le Centre Culturel d’Auderghem propose le documentaire “Népal, de Katmandu au Mustang”.

Une invitation au voyage mais à la réflexion aussi…

INFOS PRATIQUES

NEPAL de Katmandu au Mustang

Film présenté par Guy Cousteix

En salle du 06 janvier au 04 mars 2018

A voir :

- ce soir et samedi 27 janvier au Centre Culturel d'Auderghem à 20h30;

- au Palais des Beaux-Arts vendredi 26 janvier à 14h30 et 20h15.

Web: http://www.explorationdumonde.be/