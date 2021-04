Une installation de l’artiste Kurt Hentschläger vous en met plein la vue ! - Oubliez votre... La première européenne de l'installation « SUB » de l’artiste Kurt Hentschläger est installée à iMAL à Bruxelles jusqu’au 23 mai ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, iMAL est un centre d’art dédié aux cultures et technologies numériques, situé dans le centre de Bruxelles. Kurt Hentschläger est un artiste autrichien établi à New York. C’est un artiste précurseur des arts immersifs. Il est reconnu pour ses installations audiovisuelles et ses performances. L’idée ici est d’entrer dans un lieu qui vous coupe du monde et de découvrir un spectacle sons et lumières. On ne peut pas parler d’une exposition à proprement parler. En réalité, il s’agit plutôt d’une expérience. Et cette expérience, elle commence sur le pas de la porte de Quai des Charbonnages 30 à Molenbeek-Saint-Jean. Dès votre arrivée à iMAL, le centre d'art dédié aux cultures et technologies numériques, il vous est demandé de laisser tout appareil de communication (gsm, appareil photo,…) de côté. “Ce que Kurt Hentschläger cherche à créer, c’est une situation d’inconfort.” C’est ainsi que vous vous retrouvez seuls, dans le noir. Lumière éteinte, vous serez ainsi confrontés à vos peurs, à vos démons, perdus dans ce labyrinthe dans lequel du son émerge au loin. Ce moment suspendu est une sorte d’espace-temps dédié à une pause méditative, un moment de détection visuelle atténuée hors du bruit et des distractions du monde hyper-connecté. Envie d’en savoir plus ? Ana Ascencio, la commissaire d’exposition, était l’invitée de Julie VanH dans Bruxelles Matin. Nous vous proposons dans cet article le #REPLAY de cette entrevue matinale. INFOS PRATIQUES: SUB - Kurt Hentschlager du 23.03 au 23.05.21 du mercredi au dimanche iMAL - Quai des Charbonnages, 30 - 1080 Molenbeek Réservation obligatoire Plus d’infos sur l’artiste: http://www.kurthentschlager.com