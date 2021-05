Une idée de stages pour enfants pendant les grandes vacances - Magie, chorégraphie, diction... -... Ce n’est pas parce que la culture a été mise sur pause pendant la crise sanitaire que les comédiens et acteurs se tournent les pouces. Au Fou Rire, par exemple, les idées fusent pour proposer aux enfants des stages d’été pour les 5 - 16 ans. Au menu: improvisation, diction, magie, exercices ludiques, arts plastiques, psychomotricité, mouvements, apprentissages du texte et du sous texte, communication non violente, etc. Les jeunes auront de quoi s’amuser et développer différentes aptitudes. “A tout âge, l’art de la scène est un facteur de développement personnel important, l’art de la parole fait appel à des aptitudes multiples qui leur serviront toute la vie.” C’est ainsi que Cathy Thomas, la directrice du Fou Rire voit les choses. Avec ses acolytes, elle promet de mettre l’accent sur la bienveillance, l’harmonie, l’exploration, l'équilibre, l'échange, la passion, le respect de soi, de l’autre et surtout, elle vous assure que le plaisir sera un des maîtres-mots de ces stages estivaux. Faites vos choix parmi une série d’activités proposés par des professeurs hyper sympas et talentueux: Juillet Lundi 5 au jeudi 8 juillet 2021 (8-12 ans) / Carlos Vaquera et Cathy Thomas Lundi 5 au jeudi 8 juillet 2021 (5-6 ans ) / Olivia De Bouche Valérie Cornelis Lundi 12 au jeudi 15 juillet 2021 (8-13 ans) / Marie Moons et Cathy Thomas Lundi 12 au jeudi 15 juillet 2021 (6-7 ans ) /Olivia De Bouche et Melvin Laduron Août Mardi 17 au vendredi 20 aout 2021 (12-16 ans) / Carlos Vaquera et Cathy Thomas Mardi 17 au vendredi 20 aout 2021 (6-7ans) / Olivia De Bouche et Valérie Cornelis Mercredi 25 au vendredi 27 aout (9-13ans) / Inou Gazzara et Cathy Thomas Mercredi 25 au vendredi 27 aout (7-10 ans) / Marie Moons et Théa Radu Envie d’en savoir plus ? Vous êtes parents et avez des enfants entre 5 et 16 ans ? Comment les inscrire ? Combien ça coûte ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Cathy Thomas, la directrice du Fou Rire, ce théâtre ixellois qui n’attend qu’une chose: rouvrir ses portes ! INFOS PRATIQUES: Stages d’été pour les enfants et ados de 5 à 16 ans Avenue des Grenadiers 48,1050 Ixelles Quartier Universitaire, proche square du Vieux Tilleul https://fourire.be/