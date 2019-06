Une histoire d'amour entre Eddy Merckx et Woluwe-Saint-Pierre!

Si vous êtes passionnés de cyclisme, vous avez sûrement entendu parler du Grand Départ du Tour de France qui se fait à Bruxelles dans quelques jours...

Pour vous faire patienter d'ici là, une exposition unique consacrée à Eddy Merckx, son lien à Woluwe-Saint-Pierre et le vélo, se tient à la maison communale du 18 juin au 12 juillet.

Vous pourrez y découvrir des documents et objets inédits, ainsi que de très belles photos d’Eddy Merckx prises par Tonny Strouken, célèbre photographe sportif.

Par ailleurs, la commune a organisé un concours artistique à destination de nos écoles, sur le thème du Tour de France, et plus particulièrement du lien avec Woluwe-Saint-Pierre et Eddy Merckx. 20 classes, tant francophones que néerlandophones, y ont pris part avec beaucoup d’enthousiasme. Les œuvres (peintures, dessins, assemblages, etc.) des lauréats de ce concours seront également visibles lors de l’exposition.

Du 18 juin au 12 juillet aux heures d’ouverture de la commune (du lundi au vendredi de 8h30 à 13h + mercredi de 14h à 16h + jeudi de 16h à 19h). Accès gratuit.

Woluwé-Saint-Pierre qui revêtira son maillot jaune les 6 et 7 juillet: le quartier du Centre et les environs de l'hôtel communal accueilleront un village festif les 6 et 7 juillet avec écrans géants, animations diverses autour du vélo et un grand bal jaune le 6 juillet.

