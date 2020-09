Une exposition culottée à découvrir dès aujourd'hui !

Quand les sous-vêtements deviennent poétiques avec l’expo Les 100 Culottes - Pimpez votre... Quand les sous-vêtements deviennent poétiques avec l’expo Les 100 Culottes Vous êtes peut-être en train de vous habiller de grand matin en nous écoutant à la radio ? Ca tombe bien: un sous-vêtement est mis à l’honneur dans notre capitale dès aujourd’hui ! La petite culotte s’invite au parcours d’artistes de Saint-Gilles au travers d’une expo appelée “Les 100 Culottes”. Et ce ne sont pas moins de cent culottes qui sont exposées, réalisées par des personnes entre 7 et 91 ans. Y a-t-il un message au travers de cette culotte customisée ? Les participants sont invités à utiliser l’objet et la forme « culotte » à des fins d’expression personnelle, et donc comme espace intime poétique. Certains l’utilisent aussi comme support de revendication d’égalité de genre et de visibilité des vulnérabilités. Visuellement, cela donne un peu de tout: des culottes pimpées avec des perles, d'autres avec des fils barbelés ou encore relevées de mots ou slogan en français, en anglais. Il y a différents niveaux de lecture. Les enfants peuvent s'émerveiller, sourire ou rigoler de certains associations de matériaux, les adultes peuvent décrypter des messages forts ou poétiques des artistes. Envie d’en savoir plus ? Notre invitée, c’est Valérie Provost des Culottes Parlottes, qui est passée par le studio de Bruxelles Matin pour discuter de cette exposition hors du commun au micro de Julie VanH. Pour l’équipe, c’était l’occasion de comprendre comment une culotte peut devenir poétique… Voici le #REPLAY de cette chouette interview ! INFOS PRATIQUES: Une initiative de la Maison du Livre Expo “Les 100 Culottes” Saint-Gilles Du 25/09 au 4/10 Ouverture de l’exposition : mardi de 12h à 14h mercredi de 14h à 19h samedi de 11h à 13h et de 14h à 19h dimanche de 14h à 18h https://lamaisondulivre.be/ https://www.valerieprovost.net/culottesparlottes https://lamaisondulivre.be/spip.php?article887#cent