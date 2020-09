Une exposition artistique, écologique et durable avec Laurence Nitlich - Still Life 2089 au... Still Life 2089 est une expo à découvrir dans le cadre du Parcours d’Artistes de Saint-Gilles. Bienvenue dans Le Jardin Éternel de Laurence Nitlich. Vous êtes-vous un jour demandé à quoi ressemblera notre planète en 2089 ? Question intéressante surtout quand on sait qu'on ne sera peut-être plus là pour le voir. Vous êtes-vous un jour posé la question de savoir à quoi ressemblera notre planète en 2089 ? Question intéressante surtout quand on sait qu'on ne sera peut-être plus là pour le voir. L'artiste Laurence Nitlich s'est posée la question et a décidé de partager le résultat de ses interrogations via son art. Cet art en question, elle l'intitule "Still Life". Il s'agit d'un carré de verdure qui nous fait entreprendre un véritable voyage dans le temps, en 2089. Comment est né ce projet artistique ? Partie du constat que notre planète s'asphyxie et que certaines variétés de fleurs disparaissent chaque année, Laurence a donné vie, grâce à ses propres techniques artistiques, à de précieuses reliques préservées tels des diamants dans de jolis écrins. Il a quoi de particulier ce jardin? C’est une expo sous forme d’éco-système inédit qui nous fait voyager en 2089. Il prend la forme d'un ‘herbier poétique’ réalisé par Laurence Nitlich en ramassant et accumulant des trésors de la nature. Des trouvailles ramassées dans les sous-bois et chinées dans les brocantes. Elle les fait sécher, les travaille, en conserve l’empreinte gravée ou dessinée et y greffe de nouvelles espèces artificielles afin de préserver le tout comme des bijoux précieux et éternels dans des coffrets. Laurence Nitlich a imaginé cette allégorie du futur: une proposition de ce que sera notre rapport à la Nature en 2089. La démarche sert évidemment à nous faire réfléchir au futur de notre planète. Selon Laurence Nitlich, les jeunes sont actuellement en quête de réponse et sensibles à la préservation de notre belle planète. Alors, à quoi va ressembler l’avenir, selon vous? Voici une ébauche de réponse avec l'artiste Laurence Nitlich au micro de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Le Jardin éternel de Laurence Nitlich Une exposition artistique, écologique et durable Exposition - du samedi 26 septembre au 18 octobre La galerie est ouverte en semaine et les week-ends des 26-27/09 et 3-4/10 de 14h00 à 19h00 Adresse: Art Company est situé au 251A chaussée de Charleroi à Saint-Gilles (2 maisons avant le Brico) Renseignements : info@artcompany.be