Une expo fantasmagorique au Centre Culturel Jacques Franck! - Avis aux amateurs d’art, de BD, de... Les premières éditions étaient plutôt réservées au dessin à l’ancienne durant les 2 premières éditions. Mais cette année, la retouche numérique figurera également en bonne place dans la programmation de cette expo qui regroupe divers artistes et collectifs. L’expo collective “Avec ou sans bulle #3″ se déroule du 14 septembre au 30 décembre 2019 au Centre Culturel Jacques Franck (Bruxelles). On en a parlé avec Fabrice Lavollay, un des artistes qui expose en ce moment au Centre Culturel Jacques Franck. On lui a demandé comment se vivait une plongée dans ce genre d’univers fantasmagorique. Le podcast est juste ci-dessous. En savoir plus sur notre invité: Fabrice Lavollay... Né en 1969 à Paris, Fabrice s'installe à Bruxelles en 1991 pour poursuivre des études d'arts plastiques (Institut Saint-Luc). Il y vie et y travaille toujours. Illustrateur, plasticien et graphiste dans l'édition puis dans l'industrie musicale et du spectacle il a travaillé pour de nombreux artistes tant belge (La Muerte, lnfected, Coalition, Skeptical Minds,...) que internationaux ( Napalm Death (UK), Eyehategod (USA), Brujeria (MEX), Coffins (JAP),...) ainsi que pour plusieurs festivals, spectacles et pièces de théâtre. Il réalise depuis plus de 20 ans les visuels pour la salle de concert bruxelloise le Magasin4 et depuis 2016 pour le Centre Culturel Bruegel! Développant un univers sombre, étrange et souvent décalé, il se consacre à un travail de plus en plus personnel que l'on a pu découvrir lors d'expositions dans plusieurs galeries, lieux et festivals tant en Belgique qu'à l'étranger. Voici quelques liens sympas: Website: www.fabricelavollay.com Facebook: www.facebook.com/pages/Fabrice-Lavollay-Art/ Instagram: www.instagram.com/fabricelavollay/ Et l'expo dans tout ça? Il s'agit d'une expo collective avec Beb Deum, Haedre, Fabrice Lavollay, Pascal Dubar, STERPUT [Asbl E²], la vidéothèque nomade, Benoît Pourreau et les ados de l'atelier BD de la maison de la jeunesse de Woluwe-Saint-Lambert et le Collectif L’employé du moi. HORAIRE: Mardi-vendredi : 11.00 - 18.30 Samedi : 14.00 - 18.30 Dimanche : 14.00 - 22.00 ADRESSE: Centre culturel Jacques Franck Chaussée de Waterloo 94 1060 St-Gilles +32 (0)2 538 90 20 info@lejacquesfranck.be WEB: https://lejacquesfranck.be/event/avec-ou-sans-bulles-3/2019-09-15/?fbclid=IwAR3yzV4fdOdgn_qmP3R_zT3sRi6phKoHyduZCgbWGqkBtvKJkKMYjOnL2cg https://www.facebook.com/FabriceLavollayArt/