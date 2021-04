Une expo en plein air inaugurée ce lundi ! - 26/04/2021 C’est parti pour la 4ème édition du p(ART)cours d’art contemporain “P(ART)COURS / PAR(KUNST)/ PARK(ARTS)”. Fortes de ses trois premières éditions en 2014, en 2016 et 2018, la commune de Woluwe-Saint-Pierre et l’ASBL W:Halll, en collaboration avec les communes d’Auderghem et de Woluwe-Saint-Lambert et les A.S.B.L. Lieux-Communs et Centre culturel Wolubilis, ont décidé de pérenniser cet événement liant l’art contemporain, la nature et la découverte de Bruxelles. PARTCOURS / PARKUNST propose au public une promenade longue de cinq kilomètres parcourant la vallée de la Woluwe, via les parcs des communes de Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre et Auderghem. Une expo de deux mois (du 25/04 au 27/06) qui fait figure d’espoir et de renaissance. Envie d’en savoir plus ? L’invitée de Bruxelles Matin était Marline Vuitton, chargée de ce projet pour la commune de Woluwe-Saint-Pierre dans le cadre de ses fonctions au sein du département classes moyennes, animations et culture. Elle organise le pARTcours depuis plusieurs années. INFOS PRATIQUES: Ce lundi : 14h00 inauguration sur l’esplanade de l’administration de Woluwe-Saint-Pierre en présence des Bourgmestres et Echevins de la culture des trois communes participantes ainsi que du commissaire d’exposition Guy Malevez. P(ART)COURS PAR(KUNST) PARK(ARTS) 4eme édition de la Biennale d’Art contemporain Art contemporain en plein air 25.04.2021 – 27.06.2021 https://www.partcours-parkunst.com/