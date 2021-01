Une expo à voir à la Centrale for contemporary art dans le centre-ville - Quand un musée d’art... Coup d'œil dans la collection de peinture sur cartes postales de Xavier Noiret-Thomé! Vous aimez l’art et cherchez une chouette expo ? Rendez-vous à la “Centrale for contemporary art” ! C’est du côté de la Place Sainte-Catherine que l’on retrouve l’expo Panorama. L’occasion de jeter un coup d'œil à la collection de peinture sur cartes postales de l’artiste Xavier Noiret-Thomé. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le sur Facebook avant de vous rendre à la “Centrale for contemporary art” ! Sur la page de Brussels Culture, les guides de la Centrale for contemporary art vous présentent leur œuvre coup de foudre. Découvrez ce qui fait vibrer Lyse Van Vancampenhoudt dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Expo Xavier Noiret-Thomé & Henk Visch - Panorama > 21.02.2021 CENTRALE.hall Place Sainte-Catherine 44 1000 Bruxelles Plus d'info & réservation: https://bit.ly/36qYUqK En raison de la situation sanitaire actuelle, le temps de visite est limité à 1h et les arrivées se font tous les quarts d’heure.