Une école en ligne pour réviser le CEB - Retour sur les bancs de l'école ou plutôt sur la... Vous souvenez-vous de vos cours de lecture, grandeurs, nombres et opérations, éveil scientifique, éveil historique et géographique de l’école primaire ? Les élèves de 6eme ont plutôt intérêt à bien s’en rappeler pour réussir leur CEB en fin d’année ! Et pourquoi ne pas s’entraîner avec des épreuves des années précédentes ? C’est le concept de “Mon Ecole En Ligne”, un site web créé par une institutrice bruxelloise. Carole Van de Poel a compilé et numérisé un tas de questions qui pourraient être posées aux enfants de sixième primaire en fin d’année. “Une chose était sûre, c’est que mes élèves n’étaient pas prêts. Ils avaient encore besoin d’entraînement.” C’est en substance ce qui a motivé Carole Van de Poel à mettre en place cet outil numérique qui ravira les parents et les enfants prêts à tout pour réussir leur dernière année de primaire. Et puis, vu la crise sanitaire que nous traversons, il faut avouer que c’est un apprentissage à distance qui tombe à pic en cette crise sanitaire. Envie d’en savoir plus ? Comment ça fonctionne ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec “Madame Carole” qui nous révèle aussi la genèse de ce projet ambitieux. INFOS PRATIQUES: Ça coûte combien ? 50 euros pour une classe complète ou 5 euros par élève qui aimerait se connecter et s’entraîner. Pour trouver le site, il faut écrire dans la barre de recherche "mon école en ligne CEB". Plus d’infos via : meel.monecoleenligne@gmail.com / sur le site ICI