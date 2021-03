Une des survivantes des attentats de Bruxelles se confie - Karen Northshield nous raconte son... Elle s’appelle Karen Northshield. Le 22 mars 2016, elle allait prendre l’avion pour rendre visite à sa grand-mère aux USA. Les attentats de Bruxelles ont fait des centaines de blessés qui se reconstruisent petit à petit. C’est le cas de Karen Northshield. Cette Bruxelloise était à l’aéroport de Zaventem quand une des bombes a explosé. C’est ainsi que le 22 mars 2016, cette jeune athlète a été grièvement blessée à la hanche et à la jambe. Elle fait partie des 340 blessés des attentats de Bruxelles. 5 ans plus tard, Karen Northshield raconte son histoire dans un livre intitulé "Dans le souffle de la bombe " paru aux éditions Racine. “Il m’est impossible de dire une pour toutes que je vais bien.” Son livre est rédigé sous forme d’abécédaire éclaté, à l’image d’un corps morcelé - touché par cette bombe - qui tente de se rassembler. Le premier chapitre de cet abécédaire est intitulé “Attentat”. Karen refuse de parler d’accident. Ce qui lui est arrivé est bel et bien lié aux attentats de Bruxelles. Des souvenirs douloureux, on l’imagine. Beaucoup de souffrance et de séquelles physiques liées aux blessures qui ont affecté sa jambe et sa hanche. Karen nous raconte aussi les douleurs invisibles et intangibles dont elle est victime : les acouphènes, notamment. Le dernier chapitre du livre est intitulé “Zaventem”. Karen a l’intention de prendre ce vol pour les Etats-Unis et retrouver sa grand-mère, comme elle avait prévu de le faire le 22 mars 2016. La boucle serait ainsi bouclée. Envie d’en savoir plus ? Un récit touchant, poignant mais surtout très inspirant dont on parle avec cette ancienne coach sportive dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Karen Northshield, cette battante, était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Karen Northshield « Dans le souffle de la bombe.» Le combat d’une rescapés des attentats de Bruxelles. Paru chez Kennes Société. Prix : 18,90 euros. www.kenneseditions.com