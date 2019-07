Une comédie musicale au Karreveld!

​​​​​​​Vous souvenez-vous de My Fair Lady?

My Fair Lady, l’un des plus grand succès de Broadway et de Londres rendu populaire par le film aux 8 Oscars avec Audrey Hepburn et Rex Harrison, arrive enfin à Bruxelles.

L’histoire en quelques mots:

Un éminent professeur de phonétique rencontre en 1912, près de Covent Garden à Londres, une fort jolie petite marchande de fleurs. Il décide d'en faire une grande dame.

Figurez-vous que ce film culte des années 60 en a inspiré plus d’un!

C’est d’ailleurs à Bruxelles ce weekend que vous aurez la chance de découvrir la comédie musicale du même nom au Karreveld!

Après le succès de La Mélodie du Bonheur, Evita et Sunset Boulevard, le Festival Bruxellons! est heureux de vous annoncer sa prochaine création : My Fair Lady appelé " the perfect musical ".

Ce grand spectacle familial nous plonge dans le Londres du début du XXème.

My Fair Lady appelé " the perfect musical " vous attend cet été dans le cadre idyllique du Château du Karreveld à Bruxelles avec une quarantaine d’artistes.

INFOS PRATIQUES:

Festival Bruxellons, l’événement culturel de l’été à Bruxelles!

My Fair Lady “the perfect musical”

Mise en scène: Jack Cooper et Simon Paco - Une coproduction de Bulles Production, Cooper Production et La Comédie de Bruxelles - 25 représentations ▪ du 11 juillet au 31 août 2019

Château du Karreveld - Cour extérieure | Av. Jean de la Hoese, 3 - 1080 Bruxelles

https://www.bruxellons.be/XXSpectacle.php?spectacle=279