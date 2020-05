Une chorale schaerbeekoise chante pour nos soignants et leurs patients...

Il se passe des choses incroyables depuis le début du confinement… Avant, le soir après le travail, on rentrait chez soi, on réchauffait une lasagne au micro-ondes et on se vautrait dans le canapé pour regarder une série télé sur Auvio. Oui, mais ça, c'était avant !

Aujourd’hui, la plupart d’entre-nous télétravaille. On se prépare des plats dignes d’ “Un Gars, Un Chef”. Et puis, avant de se jeter devant une série, la rediffusion de Striptease ou une bonne comédie avec Benoît Poelvoorde sur Auvio, on va à la fenêtre ou sur son balcon et la magie se produit.

A 20h, on applaudit pour remercier nos soignants. Et puis, dans certains quartiers de Bruxelles, on chante…

Ci-dessous, vous trouverez en vidéo, quelques images d'une chorale hors du commun. Tendez bien l'oreille pour découvrir une version "confinement" du célèbre titre "Vesoul" de Jacques Brel.

Vous avez entendu? Les paroles disent ici “Il faut rester chez vous”. Génial, non?

C’est dans le triangle Bienfaiteurs-Dailly-Deschanel à Schaerbeek que ça se passe.

Notre amie Sarah Visse de la Grande Evasion habite dans le coin et nous a ramené quelques images de cette fameuse "chorale du confinement" qu'on aime beaucoup.

Pour la petite histoire, depuis le début de la crise, il y a un “chef d’orchestre” qui distribue les paroles de 3 chansons dans le quartier. Tous les soirs, les Schaerbeekois chantent et se réunissent au travers de ces quelques notes. Chaque dimanche, il y a cette chorale en plus menée par un habitant du quartier, un monsieur décrit comme assez “rigolo”. Il s'assied sur son appui de fenêtre, les jambes dans le vide et bat la mesure. Ça dure au moins une 1/2 heure et ça prend aux tripes. Ces enfants de chœur devraient faire leur dernière dimanche.

Si vous habitez dans le triangle Bienfaiteurs-Dailly-Deschanel à Schaerbeek, ouvrez les yeux et suivez le guide.

A dimanche pour une petite chanson, les Schaerbeekois?