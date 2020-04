Une carte des commerces ouverts à Woluwe-Saint-Pierre ...

Parce que nous vivons un moment inédit, nous devons nous adapter et prendre patience tout en respectant les règles. Cela signifie aussi limiter ses déplacements au maximum. Alors, pour vous faciliter la vie en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décidé de créer une carte des commerces Horeca qui proposent des services de Take away ou de livraison à domicile à Woluwe-Saint-Pierre.

Les commerces qui offrent de tels services sont repris sur cette carte et cette liste. Vous y trouverez aussi les commerces essentiels ouverts et les maraîchers qui ont développé un service de livraison à domicile. La carte et la liste sont mises à jour régulièrement.

Quid des commerces qui ne sont pas repris sur cette carte ?

Si votre épicerie, votre traiteur, votre magasin bio, votre commerce préféré qui propose de tels services n’y figure pas, suggérez-lui de remplir ce formulaire . Cela permettra de continuellement mettre la carte à jour.

Comme le stipule le site de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, il est aussi possible de soutenir les commerces Horeca locaux en achetant des bons d’achat à faire valoir lors de la réouverture après la crise du Covid-19.

Pour apporter votre soutien à l’Horeca, voici quelques sites (liste non exhaustive) qui proposent ces gestes de soutien:

Respect des mesures d’hygiène et des normes de distanciation sociale :

Les livraisons à domicile par des commerces de proximité, les ventes de repas à emporter et en livraison à domicile sont autorisées moyennant le strict respect des mesures d’hygiène Horeca et des normes de distanciation sociale.

Pour les commerces Horeca proposant du Take away et les commerces alimentaires, la file d’attente doit être gérée à l’extérieur en respectant la distanciation sociale.

Tout constat de non-respect des normes d’hygiène et des précautions recommandées dans le cadre de la crise du Covid-19 entraînera le retrait de l’établissement de la liste sur le site de la commune et pourra donner lieu à des poursuites légales.

INFOS PRATIQUES:

https://www.woluwe1150.be/coronavirus/carte-commerces/