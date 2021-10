Une Bruxelloise répare des objets avec de la poudre d’or…

Et si on recollait les morceaux ? - Avec le Kintsugi, c’est possible.... - 18/10/2021 Il suffit de demander à la Bruxelloise Emilie Somers de préparer sa poudre d’or et vos objets cassés auront un second souffle de vie. Le Kintsugi est un art japonais qui consiste à réparer les céramiques et porcelaines grâce à une jointure en or.