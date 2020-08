Une bombe nutritionnelle bruxelloise nommée Chi's - Que diriez-vous de déguster un bon... Aujourd'hui, on oublie les tartines au choco et les traditionnelles céréales. Non pas que nous n'aimions pas ça. Disons qu'il existe un moyen de manger mieux grâce à cette initiative nommée Chi's ! Adrien Rottenberg est un jeune entrepreneur bruxellois qui a décidé de proposer du made in Belgium préparé à l’aide d’une entreprise de travail adapté (qui s'appelle Travie) située à Anderlecht. "C'est un levier en plus d'avoir une dimension sociale qui se greffe au projet ! " Oui mais que mange-t-on alors si l'on supprime les tartines et le bol de céréales? Et bien, à en croire Chi's, tout se trouve dans un joli petit pot coloré aux saveurs variées. Composé d'un assemblage subtil de graines de chia, de flocons d'avoine, de fruits secs et d'une délicieuse boisson végétale riz/amande, le chia pudding est un petit déjeuner considéré comme "idéal" pour bien démarrer la journée ou l'encas sain parfait pour refaire le plein d'énergie. A notre (agréable) surprise, nous avons découvert une logo apposé sur le petit pot Chi's. Il est écrit "Happy Food Certified". C'est quoi le "label happy food" ? Adrien nous a confié qu'il a inventé ce label pour définir un tas de bonnes choses qui se trouvent dans chaque petit pot. Au travers du label Happy Food, une alimentation de qualité supérieure vise à améliorer votre bien-être. Cette garantie se fait sur base de différents critères: Origine biologique - L'ensemble des produits sont garantis 100% d'origine biologique et certifiés par Certysis. Qualité nutritionnelle - Une série d'ingrédients de haute qualité nutritive sont sélectionnés afin de vous apporter l'ensemble des vitamines et minéraux nécessaires pour bien commencer la journée. De plus, ces ingrédients ont des propriétés spécifiques permettant à votre corps de s'épanouir. Découvrez-les ICI. Plaisir - Il est important de faire plaisir à son corps en le nourrissant avec des bons produits, mais c'est encore mieux quand ceux-ci ont bon goût. C'est pourquoi, Chi's a pris soin de sélectionner et d'assembler des aliments au goût subtil. Sourire - Chi's veut vous transmettre un état d'esprit positif dès le matin afin d'embellir vos journées. Pour ce faire, ils misent non seulement sur le bien-être que va vous procurer la qualité des produits mais également sur le sourire que Chi's souhaite vous transmettre à travers ce nom, ce packaging, bref cet univers. Envie d'essayer Chi's ? Oui mais où acheter ces petits pots Chi's pour vous faire votre propre avis ? Réponse avec Adrien Rottenberg, le fondateur de Chi’s Breakfast, au micro de Julie VanH dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://www.chisbio.be/