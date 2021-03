Une basket bruxelloise recyclable à l'infini

L’entreprise bruxelloise Norm se lance dans l’économie circulaire - 3 Bruxellois ont fabriqué... C’était il y a un an: Norm voyait le jour. Norm, c’est une marque belge de chaussures lancée par 3 entrepreneurs bruxellois. Fondée par Antoine Bodart, Nicolas Lavigna et Arnaud Vanderplancke, Norm se construit autour de trois mots fondateurs : durabilité, transparence et modernité. Si vous n’avez jamais entendu parler de Norm, c’est que les baskets que vous portez n’ont pas été fabriquées à partir de six bouteilles en plastique recyclées. Tous les matériaux viennent exclusivement d’Europe. On joue la carte de l’éco-responsabilité à fond. Du neuf pour cette jeune marque made in Brussels Ce jeudi, c’est la journée mondiale du recyclage ! L’occasion était donc toute trouvée pour mettre en lumière la première campagne d’économie circulaire de Norm, la marque belge de sneakers éco-durables. La jeune marque lance “Circle”, son programme de recyclage. “Une marque se doit de penser dès le départ la fin de vie du produit.” La jeune entreprise bruxelloise entend collecter les chaussures usagées pour ensuite les trier et déterminer lesquelles sont encore utilisables. Celles-ci seront données. En revanche, les chaussures trop usées seront broyées pour être intégrées dans la production de nouvelles semelles. Ce qui complète la démarche circulaire de la marque. Envie d’en savoir plus ? Avez-vous envie d’investir dans une basket recyclable à l’infini ? Écoutez l’interview de Nicolas Lavigna, designer et co-fondateur de la marque. Il était l’invité de Julie VanH ce jeudi dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: https://norm.shoes