Une balade dans le centre-ville...

Et si on profitait de l’after-Noël, after-Nouvel An et des repas en famille et entre potes pour éliminer un peu tous les excès en prenant l’air et en allant se promener au centre-ville?

Pourquoi ne pas aller du côté de la Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule?

Comme de coutume, la Cathédrale organise une exposition de 18 grandes crèches.

Celles-ci proviennent de diverses communautés catholiques de Bruxelles : Pologne, Ukraine, Lituanie, Espagne, Brésil, Japon… Et sont a voir jusqu’au 7 janvier.

Exposition GRATOS qui met donc en scène la Sainte-Famille et Jésus mais aussi les bergers, les anges, les rois mages, les moutons, le bœuf, l’âne, … et chaque fois, de façon différente selon le point de vue des pays proposant des crèches variées et différentes.

INFOS PRATIQUES:

Horaires :

du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00

samedi : de 08h00 à 19h

dimanche : de 12h30 à 18h00

Cathédrale Parvis Sainte-Gudule 1 1000 Bruxelles

http://www.cathedralisbruxellensis.be/fr/node/218