Une balade artistique dans les rues de Bruxelles - Des toiles pleines d'espoir ! - 25/02/2021 C'est un artiste peintre ixellois qui a eu cette idée géniale: exposer ses toiles dans les vitrines de différents magasins et restaurants de sa commune. Quand la culture est en berne à cause de la pandémie, certains ne manquent pas d'ingéniosité pour trouver des solutions créatives au manque de culture dont nous souffrons actuellement. Yannick Assiedou propose "HeART Over Lockdown", un projet participatif qui consiste à utiliser les vitrines des magasins et restaurants ouverts ou fermés afin de présenter ses œuvres. Par cette action, il souhaite nous rappeler certains moments doux et plus gais que nous avons connu pendant les périodes de confinements par lesquelles nous passons tous. En se promenant dans le quartier Saint-Boniface, Yannick Assiedou propose ainsi une sorte de musée à ciel ouvert pour se re-connecter avec une belle dose d'espoir qu'il peint dans ses toiles. Un triple objectif: • Amener l’art plus proche de tous (dans des endroits inhabituels); • Aider les commerces du quartier (une commission est versée aux commerces sur les ventes de toiles); • Une animation du quartier au travers d’une promenade culturelle de store à store (par présentation de toiles faites depuis le début du coronavirus). Tout cela nous donne envie de partir à la découverte de ce brin de positivité proposé par Yannick Assiedou, pas vous ? INFOS PRATIQUES: " HeART Over Lockdown " a lieu du 26 février au 7 mars 2021 L’événement est lancé via Facebook : https://fb.me/e/xwR9aTcG