Une appli pour profiter des vacances de Toussaint (dans une semaine tout pile!) en famille à Bruxelles!

Depuis quelques jours, on ne compte plus le nombre de citrouilles ou déguisements de sorcières dans les vitrines des magasins. Oui, les vacances de Toussaint approchent à grands pas…

Je vous ai trouvé un truc pour en profiter pleinement!

1ère étape: Téléchargez gratuitement l'application 365.be pour votre smartphone…

Là, vous me dites: oui mais c’est quoi cette app?

Et bien, c’est une première en Belgique! Une application pour partir à la découverte chaque jour des attractions touristiques & musées.

Si on compte Bruxelles et la Wallonie, il y a près de 250 attractions à découvrir !

Il y en a pour tous les goûts : les enfants se régaleront avec les parcs d'attractions, les réserves animalières ou les zoos. Et pourquoi pas une promenade en bateau ? Les plus sportifs apprécieront les nombreux domaines récréatifs et les attractions aquatiques. Et ceux qui affectionnent la culture s'enchanteront avec nos musées, les curiosités de nos villes d'arts ou encore nos sites et monuments historiques.

Pour chaque attraction, vous disposerez d’un descriptif complet avec des informations pratiques pour partir en famille en excursions.

Le truc ultra pratique, c’est la géolocalisation! Grâce à ça, vous verrez directement quelle distance vous sépare de l’attraction touristique ou du musée sélectionné. N’oubliez donc pas d’activer la géolocalisation sur votre smartphone.

+++ Cette application ne nécessite pas par ailleurs de connexion web pour fonctionner, elle est autonome.+++



INFOS PRATIQUES:

https://itunes.apple.com/be/app/365-journees-decouvertes-365/id430161385?l=fr&mt=8