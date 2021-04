Une appli pour améliorer l’état des routes à Bruxelles - Signalez un dépôt clandestin, un... Ce vendredi, Serge, notre motard, a poussé un coup de gueule. Les nids-de-poule et autres “trous” dans nos chaussées bruxelloises, il n’en peut plus ! En voiture, c’est déjà pas fun mais à moto, c’est encore plus dangereux ! Et bien nous avons trouvé une solution pour aider à réparer ces trous et nids-de-poule trop nombreux sur nos routes bruxelloises: l’application Fix My Street. L’application Fix My Street permet de signaler les problèmes rencontrés dans l’espace public. Ce n’est pas nouveau mais il est bon de rappeler que cet outil pratique et rapide existe. Alors ? Si vous signaliez des incidents dans l'espace public bruxellois afin de participer à l'amélioration de votre ville ? Suffit de s’y mettre tous ensemble ! Envie d’en savoir plus ? Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Vous découvrirez à quel point les délais de traitement de vos plaintes ont été améliorés au fil des années. INFOS PRATIQUES: https://fixmystreet.brussels/