Une app pour découvrir les espaces verts à Bruxelles! 

Les températures s’annoncent estivales cette semaine! Sortez les lunettes de soleil, la crème solaire et… le smartphone!

Là, vous me dites? Heu… pourquoi le smartphone? Non pas pour faire 1001 selfies mais pour vous diriger vers les plus beaux coins verts de Bruxelles et ce, grâce à une application appelée “Brussels Gardens”.

Comment ça fonctionne?

D’abord, vous vous connectez sur le wifi. Ensuite, vous allez sur votre Apple Store ou votre Play Store. Là, vous téléchargez l’app “Brussels Gardens”. C’est gratuit. Puis, vous l’ouvrez (ça prend un peu de temps) et de là, vous êtes géolocalisez.

Vous êtes le petit point rouge sur la carte de Bruxelles. Tous les points “verts” autour de vous seront présentés.

Si vous avez des enfants, ce qui est super pratiques, c’est que les plaines de jeux sont aussi répertoriées ainsi que les parcs à chien sans oublier les accès pour personnes à mobilité réduite.

Exemples: Je suis maman de 3 enfants qui adorent se dépenser sur les jeux publics, Brussels Garden me proposera 22 endroits à Bruxelles parmi lesquels le Bois de Dieleghem à Jette ou encore le parc de Liedekerke à Saint-Josse.

Si j’ai des enfants et que je fais une sortie avec papy qui sort avec sa “chaise à papy”, l’application me conseille d’aller profiter du soleil au Parc Bonnevie de Molenbeek!

Et si je suis baby-sitter, dog-sitter et qu’en plus, je sors bonne-maman en déambulateur, Brussels Garden me propose d’aller au Parc de la Woluwe ou peut-être au parc de la Héronnière à Auderghem!

INFOS PRATIQUES:

dispo sur Android ou IOS

Si vous n’avez pas de smartphone, ça fonctionne en quelques clics sur le web:

http://www.brussels-gardens.be/