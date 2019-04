Un vide-dressing particulier et pour la bonne cause...

On fait un peu de ménage dans vos armoires cette semaine!

Trop de vêtements, de chaussures, de sacs, d'accessoires? Faites de la place avec un vide-dressing pas comme les autres...

La 5ème édition du Relais pour la Vie Bruxelles-ULB vous propose de le faire de façon économique et écologique via son 1er vide-dressing ! L’objectif est double: récolter des dons pour aider les “battants” (= les malades du cancer) et acheter des vêtements à petits prix.

C’est sur la site du campus Erasme que ça se passe ce jeudi… Concrètement, comment ça s’organise et pourquoi est-il important de continuer à se mobiliser? Réponses avec notre invitée: Marie-Sophie Cariat, une des 2 co-présidentes du Relais Pour la Vie BXL ULB dans l'entrevue ci-dessous.

Comment fonctionne le Relais pour La Vie?

C’est l’implication de nombreux bénévoles qui porte le Relais pour la Vie vers le succès. Ensemble, agissons pour des chances de guérison accrues, un accompagnement optimal des patients et un mode de vie plus sain. Que vous soyez pensionné, actif ou en attente d'un emploi, vous pouvez nous soutenir dans de nombreux domaines, en fonction des besoins, de vos capacités, de votre disponibilité et de vos envies. Vous souhaitez participer activement dans la lutte contre le cancer et devenir bénévole? Cliquez ici : https://www.relaispourlavie.be/comment-participer/benevole !

INFOS PRATIQUES:

Bruxelles ULB 2019 - 12 oct & 13 oct 2019

Université libre de Bruxelles - Campus du Solbosch - Avenue Franklin D. Roosevelt 50 - 1050 Bruxelles

De Samedi 12/10/2019, 15h00 au Dimanche 13/10/2019, 15h00

Frais d’inscription par membre d’équipe € 10.00 | Entrée libre

https://www.relaispourlavie.be/relays/bruxelles-ulb-2019