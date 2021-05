Un tunnel commun pour les rongeurs et les cyclistes

Une kyrielle de possibilités intéressantes à découvrir pour les marcheurs et cyclistes et la faune locale.

Vous souvenez-vous du dessin animé “Les animaux du Bois de Quat’Sous” ?

C’est l’histoire de jolies petites bêtes menacées à la fois par l’homme et la sécheresse, les animaux sont contraints de fuir pour sauver leurs vies et n’ont plus qu’un seul espoir : parvenir à rallier le Parc du Daim Blanc, une réserve naturelle où ils pourront vivre en paix.

Et bien à Bruxelles, on pense à tous ces petits animaux; c’est pourquoi on a créé un tunnel pour les rongeurs à côté du tunnel pour les cyclistes.

Un passage sous voie a été inauguré la semaine passée en forêt de Soignes, pour relier Uccle et Watermael-Boitsfort, sous les voies de la ligne Bruxelles-Namur.

Ce passage a été conçu afin que la petite faune, les plus petits rongeurs, et les cyclistes puissent circuler en toute sécurité. La particularité de ce tunnel pour petites bê-bêtes c’est que des petits branchages sont mis à disposition des rongeurs afin qu’ils puissent traverser en toute sécurité.

Même si l’on dit que ce n’est pas la taille qui compte, on ne peut qu’admirer ses mensurations: 5 m de large, 4 m de haut pour une longueur de 25m et pesant près de 500 tonnes.

Ce couloir de béton a été installé juste en dessous des voies de trains qui relient Bruxelles, Ottignies et Namur.

Cette nouvelle construction permet donc de jouer aussi un rôle essentiel dans la sécurité des lieux mais aussi pour préserver la nature qui s’y trouve et surtout la biodiversité. Cela permet aussi aux promeneurs et cyclistes de ne plus emprunter l’écopont qui a été construit exclusivement pour la faune et qui est une zone sensible. Souvent même perturbée et qui peut déranger les espèces qui vivent dans la forêt.