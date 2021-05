Un tas d’activités dans le cadre du Mois de la Nature à Bruxelles - Les beaux jours sont de... Bruxelles sous le soleil, c’est le signe du renouveau, du printemps, des petits oiseaux qui chantent, des couleurs qui reprennent vie aux 4 coins de la capitale. Le mois de mai, c’est la période idéale pour fêter le démarrage du Mois de la Nature à Bruxelles. N’écarquillez pas les yeux ! Bruxelles est en réalité bien plus verte qu’on ne le pense. Imaginez un peu: 50% du territoire bruxellois est vert. La forêt de Soignes, rien qu’à elle seule, couvre déjà 10% de ces espaces verts auxquels s’ajoutent les jardins, les parcs, les cours d’eau, etc. A cette occasion, Bruxelles Environnement a concocté un programme d’activités variées pour les Bruxellois passionnés de nature. Objectif: partir à la découverte de la faune et la flore urbaine de la capitale. Une idée d’activité proposée à Saint-Josse Et si nous vous donnions un avant-goût de nature à Saint-Josse avec Maëlle Lebrun ? Notre invitée est éco-conseillère pour la commune de Saint-Josse, animatrice/guide au Jardin de l’Abondance de Saint-Josse (c’est un jardin clos qui n’est pas ouvert habituellement). Que peut-on y découvrir ? Quelle biodiversité y retrouve-t-on ? À quel public s’adresse cette visite guidée dans le cadre du Mois de la Nature à Bruxelles ? Réponses dans ce #REPLAY de la matinale de Vivacité: Maëlle Lebrun répond à toutes ces questions et bien plus encore dans cette chouette interview réalisée au saut du lit. INFOS PRATIQUES: http://www.nature.brussels/