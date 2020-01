Un tas d'activités dans le cadre de la Semaine du Son! - Cette semaine, si on se posait un instant... La dixième édition de la Semaine du Son a démarré ce 27 janvier et se poursuit jusqu’au 9 février 2020 à Bruxelles, mais aussi en Flandre et en Wallonie. La Semaine du Son a pour vocation de faire découvrir au grand public le son dans tous ses aspects et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement sonore. Plus de 60 concerts, performances, installations, balades sonores, conférences, ateliers seront organisés, notamment dans 28 lieux bruxellois dont Flagey, le Botanique, la Salle Gothique de l’Hôtel de Ville, la CENTRALE, le MIM, De Markten, Muntpunt, Le Palace, l’Espace Senghor... mais également à Anderlecht pour un parcours de créations sonores autour de Zinnema. La Semaine du Son fait la part belle à ses partenaires de la première heure comme à l’ingénieur du son Daniel Léon, à l’ORL Marie-Paule Thill ou encore aux acteurs comme Flagey, le Botanique, le MIM, la Salle Gothique, l’Atelier de création sonore et radiophonique, Q-O2... pour ne citer qu’eux. Vous l'avez compris: cela se passe au travers d'un paquet d'événements. Le tout est gratuit! Et cerise sur le gâteau: cette année revêt un caractère exceptionnel pour la Semaine du Son car, depuis le 25 octobre 2019, sur décision du Conseil Exécutif de l’UNESCO La Semaine du Son est placée sous l’égide de l’UNESCO. Marianne Binard, organisatrice de La Semaine du Son, nous en dit plus dans le REPLAY. INFOS PRATIQUES: https://www.lasemaineduson.be/