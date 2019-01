Un spectacle pour les petits bouts !

Les vacances sont à peine terminées qu’on a du mal à s’en remettre et on aimerait déjà repartir … Allez, plus que 5 jours et c’est le weekend!

Prenez votre agenda et bloquez votre dimanche après-midi si vous avez des enfants! Vous pouvez aller voir en famille “L’Ogre des toilettes”!

L’histoire:

Arthur s'ennuie souvent tout seul. Alors il se réfugie dans les toilettes et jette des objets inutiles dans les chutes du Niagara. Mais un jour, son ours Dayen tombe la tête la première dans la cuvette. Pour le rattraper, Arthur se penche et culbute à son tour… De l'autre côté, il y a un ogre qui s'ennuie. Alors il pêche… C'est ainsi qu'Arthur fait la connaissance de l'Ogre des Toilettes

Qui?

Natalie Quintart et Corentin Dellicour content l'histoire d'Arthur et de l'Ogre, jouent, chantent et manipulent des marionnettes avec comme toile de fond les pages du livre qui se tournent et des musiques de violoncelle et d'accordéon qui ponctuent le récit.

INFOS PRATIQUES:

Dimanche 13 janvier de 15h à 16h30

Durée: 50 minutes

Spectacle pour enfants à partir de 3 ans.

Entrée : 2€/réservation souhaitée

Où : Centre Culturel de Schaerbeek

91/93 Rue de Locht

1030 Schaerbeek

Téléphone : 022452725 - Réservation préférable

Tarif : 2€

Public :de 3 à 12 ans

Internet : http://www.culture1030.be