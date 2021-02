Un spectacle en ligne au Théâtre de la Parole du Rouge Cloître - Amours de jeunesse est à... Parce qu’il n’y a parfois pas d’autres alternatives que celles de se réinventer depuis le début de la crise sanitaire, certains acteurs du monde du spectacle doivent trouver des alternatives. Alors, quand on n’a pas la possibilité d’accueillir le public dans une salle de théâtre, ce sont les comédiens et leurs univers qui viennent à nous, amateurs de culture. Le Théâtre de la Parole vous propose ainsi de revivre vos “Amours de jeunesse” avec la complicité de Christine Andrien et Magali Mineur accompagnées des musiciens du groupe Bow et de Rudy Mineur à la batterie. A ces souvenirs sont associés un paquet d’émotions et en chansons, c’est encore mieux: Elvis ou encore Edith Piaf, Nougaro et pourquoi pas Brigitte Bardot ou William Sheller. Au menu de ce spectacle: de la légèreté, de la douceur mais aussi de la tendresse et de l’ironie. Pourquoi une formule “online” ? Certains diront “encore” une formule en ligne ? Oui. Pour le moment, c’est la seule manière de permettre aux artistes de jouer leurs créations et d'être rémunérés. Visionner ce spectacle, c’est acheter un ticket virtuel et donc montrer votre soutien à la création artistique, et aux artistes et techniciens, en cette période de crise. Comment visionner le spectacle ? Facile: vous achetez vos tickets sur le site http://www.theatredelaparole.be (8,40 euros par adulte et 4,40 euros par enfant). Ensuite, vous recevrez un mot de passe. Vous pouvez regarder la vidéo plusieurs fois, ou interrompre et reprendre la lecture pendant 5 jours, à compter de votre achat. Notez qu’il est aussi possible de marquer votre soutien au Théâtre de la parole, aux artistes et aux techniciens en achetant vos places au prix soutien : 12,60 euros par adulte et 8,40 euros par enfant. Ce spectacle est disponible à la vente jusqu’au dimanche 21 février à 16h00, parlez-en autour de vous ! INFOS PRATIQUES: Théâtre de la Parole 7d Rue du Rouge-Cloître 1160 Auderghem “Amours de Jeunesse” Spectacle disponible à la vente jusqu’au dimanche 21 février à 19h00 Lien vers vos tickets: https://www.theatredelaparole.be/produit/amours-de-jeunesse/