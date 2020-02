Un shooting photos pour les mamans et leurs bambins! - Envie de prendre la pose pour la bonne... Aujourd’hui et demain, sortez vos plus beaux habits pour participer à un shooting photos pas comme les autres! Un projet de Memisa, une organisation non gouvernementale (ONG) médicale belge de coopération au développement qui lutte pour un accès aux soins de santé et récolte des dons pour les personnes plus vulnérables en Afrique. Maman pour la vie, qu’est-ce que c’est ? Mamans pour la vie est une communauté de mamans unies dans la lutte contre la mortalité maternelle. Elles sont solidaires des mamans en Afrique qui meurent encore trop souvent des conséquences de leur grossesse ou de leur accouchement. Parce que le problème reste préoccupant… 830 femmes meurent chaque jour dans le monde des conséquences de leur grossesse ou de leur accouchement (UNDP). Il s’agit souvent de complications qui peuvent être évitées par un encadrement médical professionnel. Quelque chose sur lequel Memisa travaille quotidiennement ! Memisa célèbre toutes les mamans en organisant un shooting photos à Bruxelles. Comment participer? On vous dit tout avec Sandrine Morreale, Team Leader Communication et Récolte de fonds chez Memisa, notre invitée dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: L’inscription est très simple : via www.mamanaspourlavie.be