Un rendez-vous pour les amateurs de vieilles voitures!

Un rassemblement des amoureux des 2 ou 4 roues à ne pas manquer ce dimanche et c’est pour la bonne cause avec les Lions Clubs de Bruxelles qui sont fort attachés au projet d’inclusion des personnes handicapées de CAP48!

Vous le savez, CAP48 est l’opération de solidarité de la RTBF qui a pour objectif l’information et la sensibilisation du grand public à la question de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées dans la société. Depuis plus de dix ans, les deux associations posent ensemble des gestes de solidarité afin d’aider au maximum les personnes qui en ont besoin.

Ce dimanche 25 mars, les Lions Clubs de Bruxelles vous invitent à une magnifique journée printanière et ce, au profit de CAP48. Rendez-vous à Woluwe-Saint-Lambert ou Linkebeek à bord de votre "Old Timer", votre moto ou votre voiture habituelle pour " La Balade des Lions Heureux ". Partez à la découverte du Payottenland et du Brabant historique lors de cette balade champêtre et culturelle.

Une journée champêtre, culturelle et musicale

Tout est prévu pour choyer les participants ! La journée commencera avec un petit déjeuner suivi à 8h30 de deux départs possible, soit à Woluwé-Saint-Lambert soit à Linkebeek. Commencera alors une balade champêtre et culturelle qui vous conduira dans les méandres du Payottenland et du Brabant historique, jusqu’à l’arrivée prévue vers 12h30 à Berchem-Sainte-Agathe. Place alors à une après-midi festive : apéritif et buffet chaud et froid accompagnés d’une animation musicale et dansante. Réservation indispensable sur www.cap48.be

Les Lions Clubs, toujours solidaires à CAP48

INFOS PRATIQUES:

Dimanche 25 mars à 8h30

2 départs : Parking du Stade Fallon (Woluwé-Saint-Lambert) et Place Communale de Linkebeek

45€ pour petit-déjeuner, balade et repas / 35€ repas sans balade /30€ balade sans repas

20€ enfants -12 ans

Montant à payer pour réservation au compte du District C BE71 3630 2452 4569

avec la mention : Nom/250318/Nombre de personnes.

Réservation indispensable sur www.cap48.be