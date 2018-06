Un petit "Plogging" ce samedi, ça vous dit?

C’est officiellement le retour de l’été aujourd’hui (même si ça ne se voit pas au thermomètre…)!

Et si on se remettait un peu au sport, histoire de rentrer dans son petit bikini de vacances? Bon, là on ne parle pas aux véritables sportifs…

On parle à celles et ceux qui y vont mollo sur les kilomètres et qui s’équipent de baskets mais aussi de gants en latex! Voici venue l'heure du Plogging ce samedi à Schaerbeek!

Le Plogging, c’est un concept qui nous vient tout droit de Suède. Ramasser des déchets en courant, en trottinant ou en marchant rapidement, chacun à son rythme !

L'objectif ? Sensibiliser la population à la problématique des déchets en rue d'une manière positive.



>> Prêt.e à nous rejoindre ce 1er Plogging schaerbeekois?

INFOS PRATIQUES:



Pour confirmer votre participation : Envoyez un e-mail à toutpropre@schaerbeek.be avec votre Prénom+Nom. Veillez également à communiquer le Prénom+Nom des personnes qui vous accompagnent.



** 23 juin 2018

- Rendez-vous à 10:00 sur la Place Princesse Elisabeth pour la distribution du matériel, la constitution des équipes et le départ

- Arrivé à 12:00 à la Place Lehon avec un drink de clôture



** Ce dont vous disposerez :

- Pince à déchets

- Gants en latex

- Sacs poubelles

- Des cendriers de poche à distribuer aux fumeurs que nous rencontrons



Samedi entre 10h et 12h

Place Colignon 1030 Schaerbeek

Organisé par “Schaerbeek tout propre"



Event sur Facebook: https://www.facebook.com/events/1891192614245684/

A très bientôt et n'oubliez pas de vous équiper d'une tenue de sport ! :)